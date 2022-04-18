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Güncel

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:02
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Konaklı Mahallesi'nde gece başlayan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, sabotaj iddiasıyla gözaltına alınan O.K. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte." denilmişti.

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