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Hatay'daki uçak seslerine ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, Arsuz ile Samandağ ilçelerinde duyulan uçak seslerinin eğitim ve tatbikat uçuşlarından kaynaklandığını bildirdi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Hatay'daki uçak seslerine ilişkin açıklama
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ilçelerde "şiddetli ses" duyulduğuna ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur."

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