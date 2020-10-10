Hatay'daki yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

AA 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:16 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:18

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.

Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.

Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.

Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı. Devam eden orman yangını hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklama yaptı. Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ilgili tüm kurumlarımız seferber oldu ve aralıksız çalışıyor. Yangınların kasıtlı çıkarılma ihtimali üzerine de detaylı bir soruşturma yürütülüyor. Tek temennimiz can kaybı ve yaralanma olmadan alevlerin söndürülmesi." ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.



VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.