Hatay'dan sevindiren haber: Yangınlar kontrol altında!

Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen; Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangınlara ilişkin son durumu aktaran Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz.

Hatay'ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor.

Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım.