Hatay'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay’ın Yayladağı ilçesinden hareket eden askeri araçlar Kırıkhan’dan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti.