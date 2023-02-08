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Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazın altında kalan genç 47 saat sonra sağ çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 19 yaşındaki genç, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından 47 saat sonra kurtarıldı. Enkazın altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazın altında kalan genç 47 saat sonra sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde çok sayıda bina yerle bir oldu. Binaların enkazında saatlerdir kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri de yardım eli uzatmaya devam ediyor. 13. Sokak'ta yıkılan Altay Apartmanı'nın enkazında kalan 19 yaşındaki Ömer Sert, ekipler tarafından bulunduğu yerden 9,5 saatlik çalışmayla depremden 47 saat sonra kurtarıldı. Ömer Sert, ekiptekiler tarafından araca alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri şu ana kadar 61 kişiyi enkazdan canlı çıkardı.

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