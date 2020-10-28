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Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan orman yangınının 22 saatlik yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alındığını duyurdu.

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:18
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Bakan Pakdemirli, Hatay'da dün yaşanan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak. İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık.

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