Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:18

Bakan Pakdemirli, Hatay'da dün yaşanan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak. İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık.