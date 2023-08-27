Hatay'ın üç ilçesinde depremzede öğrencilere kitap v kıyafet hediye edildi

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezince (SODİMER), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım çalışması devam etti.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ve beraberindekiler, Defne, Antakya ve Samandağ ilçelerinde yaşayan ailelerle bir araya geldi.

Gönüllüler, yaklaşık 1000 öğrenciye kıyafet, 300 öğrenciye de sınavlara hazırlık kitabı verdi.

Eraslan, gazetecilere, afetin ilk gününden itibaren afetzedelere yönelik insani yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Kentte yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının sürdüğünü belirten Eraslan, "Hatay, çok büyük deprem, yıkım yaşadı ancak Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kamu görevlileri okullar için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Eraslan, deprem bölgesindeki yardımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.