Cumhur İttifakı bileşenlerinden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması sonrası gelişen samimi sohbette, annesi ile arasında geçen diyalogu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. DSP Genel Başkanı Aksakal'ın 90 yaşındaki annesi Hatice Aksakal'ın "bu seçimde aday olacak mısın?" sorusuna, oğlunun "evet" cevabı vermesi üzerine, "ben sana değil Tayyip'e oy vereceğim" yanıtını verdiğini aktarması hoş anlar yaşattı. Annesine, "Anne, ben zaten Tayyip Bey ile oradan aday olacağım" dediğini söyleyen Aksakal'ın anlattıklarından yansıyan Hatice Aksakal'ın Tayyip Erdoğan sevgisinin Erdoğan'ı da gülümsettiği öğrenildi.

HATİCE TEYZENİN ERDOĞAN SEVGİSİ GÜNDEM OLDU

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki balkon konuşmasının ardından Cumhur İttifakı ortakları ile bir araya gelerek liderlerin tebriklerini kabul etti.

Sıcak ve samimi bir muhabbetin gerçekleştiği Külliye'de Önder Aksakal'ın annesinin Erdoğan sevgisi geceye damgasını vurdu. Annesi Hatice Aksakal ile arasındaki diyaloğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını belirten Önder Aksakal yaşananları SABAH'a aktardı.

BEN TAYYİP'E OY VERECEĞİM

Yaşlı annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Aksakal, "14 Mayıs seçimlerinden önce annemle sohbet etmiştik. Annem bana 'bu seçimde sen aday mısın seçime giriyor musun?' diye sordu. Ben de 'evet giriyorum anneciğim' dedim. Bunun üzerine 'Ama ben sana oy vermeyeceğim' dedi.

'Kime oy vereceksin diye sorduğumda, annem hiç tereddüt etmeden 'Ben Tayyip'e (Recep Tayyip Erdoğan) oy vereceğim' diye yanıtladı. Annemin cevabı üzerine gülümsedim ve 'ben de oradan seçime giriyorum' dediğimde annem güldü ve 'o zaman sana da oy veririm' diyerek gülümsedi.

Annemle olan sohbeti Cumhurbaşkanımıza anlattım, kendisi çok memnum oldu ve gülümsedi. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclis'inde gerçekleştirilecek yemin törenine sevgili anneciğimi de getireceğim" diye konuştu.