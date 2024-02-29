CHP ile terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti yerel seçimler öncesi Kandil'in talimatıyla "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu.
SANKİ DEM'İN DEĞİL PKK'NIN EŞ BAŞKANI
İttifakın ardından seçim çalışmalarını hızlandıran DEM Parti, bugün Batman'da miting düzenledi.
Programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan skandal "Kürdistan" açıklamaları geldi.
SÖZDE "KÜRDİSTAN" HAYALİ
Partisinin Batman'daki mitinginde konuşuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, 'Kürdistan' çıkışında bulunarak, "Bizler seçimleri kazanmak için yola çıktık. Kürdistan'da, Türkiye'de kazanmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.