İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1984
  • EURO
    33,857
  • ALTIN
    2040.68
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatimoğlulları'ndan skandal 'Kürdistan' hayali! CHP ortağı DEM'den bölücü miting...
Güncel

Hatimoğlulları'ndan skandal 'Kürdistan' hayali! CHP ortağı DEM'den bölücü miting...

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre 'kent uzlaşısı' adı altında ortaklık kurduğu DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Batman'daki mitinginde bir skandala imza attı. Hatimoğulları, sözde Kürdistan çıkışında bulunduğu konuşmasında, 'Bizler seçimleri Kürdistan'da, Türkiye'de kazanmak için yola çıktık.' açıklamasında bulundu.

Star Gazetesi29 Şubat 2024 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Hatimoğlulları'ndan skandal 'Kürdistan' hayali! CHP ortağı DEM'den bölücü miting...
ABONE OL

CHP ile terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti yerel seçimler öncesi Kandil'in talimatıyla "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu.

SANKİ DEM'İN DEĞİL PKK'NIN EŞ BAŞKANI

İttifakın ardından seçim çalışmalarını hızlandıran DEM Parti, bugün Batman'da miting düzenledi.

Programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan skandal "Kürdistan" açıklamaları geldi.

SÖZDE "KÜRDİSTAN" HAYALİ

Partisinin Batman'daki mitinginde konuşuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, 'Kürdistan' çıkışında bulunarak, "Bizler seçimleri kazanmak için yola çıktık. Kürdistan'da, Türkiye'de kazanmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.