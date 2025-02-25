İstanbul'da hayatını kaybeden usta sanatkar için Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedildi.

Cenaze törenine Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

Çelebi, Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü layık görülmüştü.