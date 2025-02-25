İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2025 Salı / 27 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4603
  • EURO
    38,3183
  • ALTIN
    3445.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hattatların Reisi'ne son görev... Hasan Çelebi dualarla defnedildi
Güncel

Hattatların Reisi'ne son görev... Hasan Çelebi dualarla defnedildi

Dünyanın birçok camisinde imzası bulunan, “Hattatların Reisi' kabul edilen Hattat Hasan Çelebi için Büyük Çamlıca Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çelebi, duaların ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedildi.

25 Şubat 2025 Salı 15:00 - Güncelleme:
Hattatların Reisi'ne son görev... Hasan Çelebi dualarla defnedildi
ABONE OL

İstanbul'da hayatını kaybeden usta sanatkar için Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedildi.

Cenaze törenine Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Çelebi, Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü layık görülmüştü.

  • hattat hasan çelebi
  • çamlıca cami
  • hattatların reisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.