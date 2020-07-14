Hava araçlarına ilişkin düzenlenme Resmi Gazete'de yayımlandı

AA 14 Temmuz 2020 Salı 10:19 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:19

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) "Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de üretilen hava araçları, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülkede ya da yurt dışında tescil edilinceye kadar sicile geçici olarak tescillenebilecek.



Yönetmelik, azami kalkış ağırlığı 25 kilograma kadar olan insansız hava araçları, meteorolojik amaçla kullanılan meteoroloji balonları, yüksüz insansız serbest balonlar hariç olmak üzere, SHGM tarafından tutulan hava aracı siciline kaydedilecek ve kaydedilmiş hava araçlarını kapsıyor.

Serbest balon, bağlı balon, hava gemisi, planör, kite-deneysel, uçak, helikopter, ornitopter, çok hafif hava aracı ve bunların türleri düzenlemeye konu olan hava araçları arasında bulunuyor.



Hava araçlarının sınıflandırılması, kullanılacak milliyet ve tescil işaretleri, bu işaretlerinin yerleri, ölçüleri ve niteliklerine ilişkin detaylar, tescil sertifikası ve kimlik plakasına ilişkin bilgiler de düzenlemede yer alıyor.

Buna göre, hava araçlarına, "Tescil Milliyeti" ile başlayan ve kısa çizgi işaretinden sonra Türk alfabesindeki "Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü" harfleri dışında kalan 23 harften seçilecek herhangi 3 harfle devam eden tescil işareti verilecek.

Genel hava araçlarında, milliyet ve tescil işareti hava aracı üstüne boyanacak veya benzer seviyede kalıcı olacak şekilde takılacak.

Her hava aracında kimlik plakası bulunması zorunlu olacak ve plakanın, yanmaz metalden veya diğer uygun fiziksel özelliklere sahip yanmaz materyalden yapılmış olması gerekiyor.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tescil işareti verilmiş hava araçlarının, bugünden itibaren en geç 6 ay içinde gerekli tüm şartları karşılar duruma getirilmesi gerekiyor.

Tescil işareti başlangıç harflerine uygun olmayan hava araçları için hava aracı sahibi tarafından başvuru yapılması durumunda, gerekliliğe uygun şekilde tescil işareti düzenlenecek.