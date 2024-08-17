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Hava araçlarından iki günde 2 bin 134 sorti

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hava araçları, ülke genelinde 15-16 Ağustos'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 2 bin 134 sorti yaparak alevlere 7 bin 662 ton su attı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
Hava araçlarından iki günde 2 bin 134 sorti
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AA muhabirinin edindiği bilgiye, önceki gün ve dünden bu yana ülke genelinde çıkan 69 yangın kontrol altına alındı.

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu illerdeki yangınlara 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan toplam 49 hava aracı ve arazöz ile iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca 2 binden fazla personel mücadelede görev alıyor.

Bu kapsamda, OGM hava araçları tarafından 15-16 Ağustos'ta Türkiye genelindeki yangınlarda dün geceye kadar 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldı ve 7 bin 662 ton su atıldı.

Yapılan müdahalelerin ardından illerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.

  • Orman yangınları
  • yangın
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

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