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Hava basılan lastik basınçla patladı, tamirci hayatını kaybetti

İzmir'de oto lastik tamirhanesi işleten Ali Sivriler'in (31), hava bastığı lastik basınçla patladı. Lastik jantının çarparak 5 metre savurduğu Sivriler, hayatını kaybetti. Polis, bekar olduğu öğrenilen Sivriler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA14 Ağustos 2020 Cuma 15:40 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:40
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İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Dikili Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamirhanesi işleten Aliş Sivriler, dün saat 18.30 sıralarında, kamyonun patlayan lastiğini tamir etti. Sivriler, ardından lastiği yerine takıp, şişirmeye başladı. Lastik, basınçla bir anda büyük gürültüyle patladı. Lastiğin patlamayla birlikte yerinden çıkan jantı Sivriler'e çarpıp, 5 metre ileri fırlattı. Çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Sivriler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından Sivriler'in cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bekar olduğu öğrenilen Sivriler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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