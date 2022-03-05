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Hava bir anda soğuyabilir! İstanbul'a kar yağışının geri gelmesi tahmin ediliyor

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı yeniden görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, 'İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat.' dedi.

5 Mart 2022 Cumartesi 13:35 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:09
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Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yeni yağışlı havanın sistemi altına girecek.

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde etkili olan Kar yağışı kente dönüyor. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi ve mega kentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: MART KAR YAĞIŞI YOĞUN OLUR, ULAŞIMA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere Soğuk Hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim" mesajını paylaştı.

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