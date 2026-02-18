Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar mevkiinde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, buna rağmen ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer ise kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunuyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı görüleceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riski bulunduğu belirtilerek, özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış görülebileceği, ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği kaydedildi.