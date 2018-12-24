Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji kar yağışı ne zaman? 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Günlük hava durumu merak ediliyor. 15 günlük hava durumu raporu araştırılıyor. Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji’den peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji tüm yurdu etkileyecek soğuk hava dalgası ile ilgili uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Küresel tahmin sistemleri kar yağışını bildirmişti. Meteoroloji de hava durumu ile ilgil yaptığı son uyarıda hava sıcaklığının 8-12 derece azalacağını duyurdu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere illerde son hava durumu tahminleri... Meteoroloji'nin 24 Aralık 2018 hava durumu, sıcaklık-gökyüzü verileri nasıl? İstanbul ve Ankara sıcaklık değerlerinde düşüş yaşanırken, Türkiye genelinde genel olarak gökyüzü açık-bulutlu olması bekleniliyor. Öğle saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güney bölgesinde rüzgar, 30-50 km hızda esmesi tahmin ediliyor. Kar yağışı, öğlen-akşam saattlerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney doğu tarafında yağması tahmin ediliyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL? 24 ARALIK 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık 2018 sıcaklık-gökyüzü verileri açıkladı. Meteoroloji sitesinden alınan verilere göre 24 Aralık'da tek bir uyarı var: Buzlanma ve don uyarısı. Genel olarak Türkiye'de gökyüzü açık olurken, sabah saatlerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı gece saatlerine kadar yağması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Manisa, Antalya, Hatay, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneybatı, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzeybatıdan kuvvetlice (30-50 km) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ’DEN ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’E UYARI GELDİ

Ankara’ da Salı günü sabah saatlerinde yağmur olarak başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura dönmesi ve akşam saatlerinden itibaren Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ile birlikte gecenin en düşük sıcaklıklarının Çarşamba sabahı sıfırın altında 3, Perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul‘da yarın akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olacağı, Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte önce kentin yüksek kesimlerinde zamanla il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olabileceği, Çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışları görülebileceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının Çarşamba ve Perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceği bekleniyor.

İzmir’de sadece Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşler İzmir ve Kıyı Ege´de de hissedilecektir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevreleri zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

MANISA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 6°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Tunceli, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı

IĞDIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SIIRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı akşam saatlerinden itibaren yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğleden sonra doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) gece batısı güneybatıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m akşam saatlerinden sonra batısı 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğleden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) akşam doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğleden sonra 2,0m akşam doğusu 2,5m Görüş: İyi, yağışta orta, sis ve pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, gece kuzeyi 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.