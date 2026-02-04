Türkiye yeni bir hava dalgasının etkisine giriyor. Cuma günü yurt genelinde sağanak beklenirken, Aydın'dan Hatay'a kadar birçok ilde kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı, iç ve doğu kesimlerde ise kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumunun yeniden değişeceğini bildirdi. Son değerlendirmelere göre, perşembe gününden itibaren sağanak yağışların etkisini artıracağı, cuma ve cumartesi günlerinde ise yağışların birçok bölgede görüleceği açıklandı. Özellikle yağışların kuvvetli olacağı bölgeler için vatandaşlara uyarı yapıldı.

BATIDA SAĞANAK, GÜNEYDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Cuma günü Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer gök gürültülü ve kuvvetli olacağı belirtildi. Batı bölgelerin tamamında yağmur ve sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji, özellikle güneyde yaşayanların yağışlara karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Doğu ve iç bölgelerde ise kış koşulları yeniden etkisini gösterecek. Sivas, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı öngörüldü. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildi.

Hava sıcaklıklarında da önemli değişiklikler yaşanacak. İç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde ise 5 ila 7 derece azalacağı belirtildi. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın doğu bölgelerde kuzeyli, diğer kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, vatandaşların yağış ve sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, -2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 8°C

Çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu