Hava durumu: Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli yağış uyarısı! Son dakika yağış haberleri

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. 19 ile sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'den sonra AKOM'dan da İstanbul için fırtına uyarısı geldi. Son dakika yağış haberleri ve hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de birçok kentte sağanak, fırtına, rüzgar etkili olacak. İşte son dakika yağış ve hava durumu haberi

SON DAKİKA YAĞIŞ HABERLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ilde 'sarı kod' yayınlayarak fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Son hava durumu raporuna göre Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Son dakika yağış haberleri: Bu gece Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yetkililer son dakika yağış haberleri doğrultusunda; Su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ'DEN 19 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!



Meteoroloji'den 19 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

AKOM'dan gelen son dakika yağış haberine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.