Hava durumu son dakika gelişmeleri: İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl?

Hava durumu Meteoroloji son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da gece saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı. İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu. Gün boyu az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı bölge için hafta sonu kar uyarısı yapıldı. İşte, il il hava durumu tahminleri ve son Meteorolojik değerlendirmeler...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.





Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege'de ise havanın az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul’da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.









20 ŞUBAT GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, bazı illerde hava durumu şöyle;



İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu



BURSA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



İZMIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu



SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli



DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu



GAZIANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı