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Hava harekatının görüntüleri paylaşıldı: Terör hedefleri böyle yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Söz konusu harekatın görüntüleri ortaya çıktı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 16 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti!" notuyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan hedeflere bugün saat 20.00'de hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edildi.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

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