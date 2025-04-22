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  • ''Hava Harp Okulu taşınıyor'' yalanı da çöktü! Gerçek bakın ne çıktı?
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''Hava Harp Okulu taşınıyor'' yalanı da çöktü! Gerçek bakın ne çıktı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı” iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 10:41 - Güncelleme:
''Hava Harp Okulu taşınıyor'' yalanı da çöktü! Gerçek bakın ne çıktı?
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'ye yakınlığıyla bilinen NOW TV, T24 ve Barış Terkoğlu'nun iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı" iddiası doğru değildir.

Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu Yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edilmiştir. Söz konusu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir.

Bununla birlikte Hava Harp Okulu Yerleşkesinde deprem riski de göz önüne alınarak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının birinci etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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