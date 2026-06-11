Hava kuvvetleri katılıyor! Mısır ve Türkiye arasında ortak tatbikat

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Garib Abdulhafiz Garib, resmi Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Türkiye hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatının devam ettiğini belirtti.

Sözcü Garib, farklı tiplerde çok amaçlı savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, Mısır'daki çeşitli hava üslerinde birkaç gün boyunca devam edeceğini aktardı.

Garib, tatbikatın ilk aşamasında katılımcı unsurlar arasında harekat konseptlerinin uyumlaştırılması ve eğitim tecrübelerinin paylaşılması amacıyla teorik dersler verildiğini ifade etti.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Garib, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve müşterek çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli hava harekatı görevlerine yönelik eğitim uçuşlarının da icra edildiğini kaydetti.

Garib, tatbikatın, katılımcı birliklerin becerilerinin geliştirilmesi, farklı koşullar altında ortak hava görevlerini yüksek etkinlikle yerine getirebilmeleri için hazırlık ve operasyonel yeterlilik seviyelerinin artırılmasını hedeflediğini aktardı.

Türkiye ile Mısır arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla, 13 yıl aradan sonra Eylül 2025'te ilk kez Doğu Akdeniz'de "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" yapılmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Mısır'da 4 Haziran'da başlayan "Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"nın 17 Haziran'a kadar devam edeceğini açıklamıştı.