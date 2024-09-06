MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınında bulunan Mogan Gölü'nde "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"nın icra edildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından; Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınında bulunan Mogan Gölü'nde "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı" icra edildi.



İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile... pic.twitter.com/r0To1usotX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2024

İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerinin, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırdığı belirtilen açıklamada, tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.