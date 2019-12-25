İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9432
  • EURO
    6,5984
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113397
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var
Güncel

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yine 2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA25.12.2019  09:29 - Güncelleme: 25.12.2019  09:57

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

BİR FETÖ OPERASYONU DAHA 

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

2013 İDARİ YARGI SINAVI SORULARININ SIZDIRILMASI

2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

FETÖ'NÜN TÜBİTAK'TAKİ YAPILANMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte öne çıkan 3 il
İşte öne çıkan 3 il

İşte öne çıkan 3 il

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

The Guardian iddia etti: Yüzlercesi Hafter'in ordusuna katıldı
The Guardian iddia etti: Yüzlercesi Hafter'in ordusuna katıldı

The Guardian iddia etti: Yüzlercesi Hafter'in ordusuna katıldı

ABD basını: Rusya ve Çin'e karşı yeni askeri plan devrede
ABD basını: Rusya ve Çin'e karşı yeni askeri plan devrede

ABD basını: Rusya ve Çin'e karşı yeni askeri plan devrede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.