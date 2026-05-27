Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı vatan savunmasında karşılıyor.

Ülkesinin huzur ve güvenliği için görev alan Mehmetçik, 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin eli tetikte bekliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Kurban Bayramı'nda görev yapan Mehmetçiğin bir gününe Anadolu Ajansı (AA) ekibi eşlik etti.

PİSTLERİN GÜVENLİĞİ MEHMETÇİĞE EMANET

Üs içerisinde görevli erler, hava harekatının güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla pistlerde 7 gün 24 saat esasına göre Yabancı Madde Hasarı (YAMAHA) temizliği gerçekleştiriyor.

Pist ve taksi yollarında yapılan kontrollerde, uçuş güvenliğini riske atabilecek en küçük materyaller dahi titizlikle toplanıyor.

Askerler, belirli aralıklarla pist boyunca yürüyerek metal parçaları, taş, plastik ve benzeri yabancı maddeleri kontrol ediyor.

Savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında, motorlara zarar verebilecek unsurların temizlenmesi için detaylı tarama yapılıyor.

Özellikle yoğun uçuş trafiği öncesinde ve sonrasında pistlerde kapsamlı denetim gerçekleştiren askerler, pist görevlerinin yanı sıra üs içerisindeki nöbet noktalarında da görev yapıyor.

Güvenlik noktalarında hazır bekleyen erler, bayram süresince de görevlerini aksatmadan sürdürüyor.

Bir yandan uçuş emniyeti için sahada çalışan, diğer yandan nöbet bölgelerinde güvenliği sağlayan askerler, Kurban Bayramı'nda da vatan nöbetine devam ediyor.

GÖREVDEKİ PERSONELLE BAYRAMLAŞMA

7'nci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, tek tek tokalaştığı görevi başındaki personelin bayramlarını kutladı.

Görevi başındaki Mehmetçiğe, şeker ve kolonya ikram edildi.

ASKER, ANNESİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Mehmetçik ise nizamiye ve nöbet kulelerinde bayramı elleri tetikte karşıladı.

Güvenlik Tabur Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Davut, Hizmet Tabur Komutanlığında görev yapan Er Bayraktar'ın ailesini görüntülü arayarak bayramını kutladı.

Kahraman Mehmetçik'in kendilerine emanet olduğunu belirten Uzman Çavuş Davut, daha sonra telefonu Bayraktar'a vererek annesiyle görüşmelerini sağladı.

Bayraktar'ın annesiyle görüşmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Er Bayraktar, AA muhabirine, burada görev icra etmenin farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Duygusal anlar yaşadığını aktaran Bayraktar, "Buradayken ailemizin yanında olmak istiyoruz ama vatani görevimizden dolayı olamıyoruz. Bu bizde mutsuzluk yaratmıyor ama ailemizin yanında olmak isterdik. Faydalı bir birey olduğumuz için ne kadar uzak da olsak onları kalbimizde hissediyoruz. Annemi görünce mutlu oldum. Kendisini özlemiştim. Burası da benim ailem ve yuvam. O yüzden üzülmüyorum." dedi.

Kırım, Kurtarma ve YAMAHA Er Akkuş da görevlerini sürdürmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Görev başında bayrama girmenin ayrı bir mutluluk uyandırdığını belirten Akkuş, "Sürekli kontrolleri yapıyoruz. Mesai gözetmeksizin görev başındayız. İster istemez içimiz buruk oluyor ama görevimizi yerine getirmek zorundayız. Gururluyuz, yaptığımız iş mühim. Sürekli tetikte olmamız gerekiyor. Bayramda ailemle görüştüm ve bayramlaştık. Bayramı onlarsız geçirdiğim için hem hüzünlendiler hem gururlandılar." diye konuştu.