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Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, kalp grefti, Ankara'ya getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Nevşehir'den alınan kalp grefti, Ankara'ya getirildi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 16:10 - Güncelleme:
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, kalp grefti, Ankara'ya getirildi
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Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı organ nakli için havalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kapadokya/Nevşehir'den Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

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