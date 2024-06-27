Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, kalp grefti, Ankara'ya getirildi

Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı organ nakli için havalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kapadokya/Nevşehir'den Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kapadokya/Nevşehir'den Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2024
Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/yqOPGt4GWW