  • Hava muhalefeti uçuşları aksattı: Sabiha Gökçen Havalimanında uzun bekleyiş
Güncel

Hava muhalefeti uçuşları aksattı: Sabiha Gökçen Havalimanında uzun bekleyiş

İstanbul'da etkili olan yoğun sis ve olumsuz hava şartları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğini felç etti. Hava muhalefeti nedeniyle 127 seferin iptal edilmesiyle birlikte özellikle iç hatlar terminalinde bekleyen binlerce yolcu uzun kuyruklar oluşturdu.

IHA29 Mart 2026 Pazar 19:14
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis ve kötü hava şartları, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan kısıtlama kararı doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşlarda zorunlu düzenlemeye gidildi. 29 Mart Pazar günü için planlanan toplam 127 sefer, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Görüş mesafesinin düşmesi ve şiddetli rüzgar sebebiyle Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan 11 uçak ise çevre havalimanlarına (divert) yönlendirildi.

İÇ HATLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI, BEKLEME SALONLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İptal haberlerini alan yolcular, bilet işlemlerini güncellemek ve bilgi almak için bankolara akın etti. Özellikle iç hatlar terminalinde yoğun kalabalık gözlenirken, seferleri iptal olan yolcular saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Havalimanında adeta mahsur kalan yolcuların uzun süre kuyrukta beklediği anlar ise kameralara yansıdı.

Hava tahmin raporlarına göre olumsuz şartların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Havayolu şirketleri tarafından meteorolojik seyre göre iptal ve gecikmelerin sonraki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunulurken; seyahat edecek vatandaşların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını mobil uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

