Hava sıcaklıkları hafta içi mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 yılları arasındaki mevsim normalleri ile hafta içinde ulaşacak sıcaklık değerleri dikkati çekiyor. Verilere göre iklim değişikliği ve kuraklığın etkisini adeta iliklerimize kadar hissediyoruz. Beklenen yağışlar olmazken sıcaklıklar da yüksek seyrediyor. İstanbul'un ocak ayı mevsim normalleri ortalamasına göre hava sıcaklığı 6,9 iken, bu hafta içinde kentte sıcaklığın 13 dereceye çıkması bekleniyor.

Yıllar ortalaması 0,9 derece olan Ankara'daki hava sıcaklığı ise hafta içinde yaklaşık 11 katına, 11 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kentteki en yüksek ortalama sıcaklık 4,7 derece olarak kayıtlarda yer alıyor.

İzmir'de de hafta içinde sıcaklıklar 18 dereceye kadar yükselecek. Kentin mevsim normallerine göre ocak ayı ortalaması 9 derece ve 2 katına çıkacak bir sıcaklık öngörülüyor.

Bursa'da ise mevsim normalleri ortalaması 5,4 derece iken hava sıcaklıklarının yaklaşık 3 katına, 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Konya'da ise mevsim normallerine göre ocak ayı ortalaması eksi 0,3 derece olmasına rağmen, hafta içinde 10 dereceye çıkacak bir hava sıcaklığı tahmin ediliyor. Konya'da sıcaklık, mevsim normallerine oranla çok daha yüksek.

Adana mevsim normalleri 9,5 iken hafta içinde 20 derece bekleniyor, Samsun'da 7,5 derece olan ortalamalara kıyasla 16 derece öngörülüyor. Yağışsızlık ve kuraklık, barajlardaki doluluk oranlarını, tarımı ve çiftçiyi olumsuz etkiliyor.