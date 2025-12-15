Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağmurlu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, 2 gün boyunca kuvvetli kar yağışının beklendiği yerleri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI İKİ GÜN BOYUNCA EKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı güncel hava durumu raporunda ise 2 gün boyunca kuvvetli kar yağışının beklendiği yerleri uyardı. Bugün Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Mu, Bitlis ve Artvin'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yarın ise Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Bolu ve Kastamonu'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

15 ARALIK PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde il geneli , sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE 4°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

KARS -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

BATMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yarız zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Az bulutlu