Havaalanları kapalı! Tek beklentileri Türkiye'nin sahip çıkması

AA 25 Şubat 2022 Cuma 11:32 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:32

Mikolayiv kentinden iki çocuğuyla geldiği İnegöl ilçesinde hayatını sürdüren 41 yaşındaki Muradova, bölgedeki gelişmeleri televizyondan ve sosyal medyadan takip ediyor.

Yaşadıkları korku nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen yakınlarıyla görüntülü görüşmeler yapan Muradova'ya akrabalarının gönderdiği video kayıtlarına askeri müdahale nedeniyle yaşanan korku yansıyor.

Herson'da yaşayan kuzeni M.S'nin evinin bodrum katında çekerek gönderdiği videoda, "Çocuklarımızla gizleniyoruz. Kocalarımız yok, evde yalnızız. Allah yardım etsin hepimize. Bizi götürsünler, yardım etsinler." ifadelerini kullanarak endişelerini dile getirdiği görülüyor.

- "BU BİZİM KAÇINCI SÜRGÜNÜMÜZ"



Halide Muradova, AA muhabirine, gelişmeleri endişeyle izlediğini, Kırım'a yakın bir bölgede bulunan akrabalarıyla sürekli irtibatta olduğunu söyledi.

Yakınları ve annesiyle görüşmelerinden edindiği izlenimleri aktaran Muradova, şu bilgileri paylaştı:

"Annemlerin yaşadığı Mikolayiv şehrinde şimdilik bir şey yok. Atışlar yok ama havada savaş uçakları var. Şu anda korku içindeler. Halamlarla görüştüm. Herson'da yaşayan halamlar daha zor durumda. Bodrum katlarına indiler. Bodrumdan çıkıyorlar, sonra tekrar korkup bodruma iniyorlar. Bu şekilde günlerini geçiriyorlar. Bazı bölgelerde Ruslar kendi bayraklarını asmış. En büyük beklentimiz Cumhurbaşkanı'mızdan, Ahıska Türklerini buraya getirmeleri. Biz de Ahıska Türkleriyiz. Çok iyi biliniyor kaç defa sürgün edildik. Bu bizim kaçıncı sürgünümüz."

- "TEK BEKLENTİLERİ TÜRKİYE'NİN SAHİP ÇIKMASI"



Muradova, Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türklerinin kendi imkanları ile Türkiye'ye gelemeyeceğini ifade etti.

Onların şu anda sadece kendilerini korumak istediğini belirten Muradova, "Haber verilmiş, 'Evden çıkmayın.' demişler. Sokaklara fazla kimse çıkmıyor. Tek beklentileri Türkiye'nin sahip çıkması. Çünkü havaalanlarını zaten kapatmışlar. Herkesin taşınmak için durumu yok. Her ailede yaşlılar ve çocuklar var. Kolay değil hemen gelmeleri bu yüzden." diye konuştu.