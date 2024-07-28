Havacılık sektöründe ''insan kaynağı'' sorununa çözüm geliyor

Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THK Üniversitesinin ülkenin sadece havacılık ve uzay bilimleri alanında eğitim veren tek tematik üniversitesi olduğunu anımsatarak, 2011'de eğitim-öğretim hayatına başlayan üniversitede, havacılık ve uzay bilimleri alanında başta savunma sanayisinin öncü kuruluşları olmak üzere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verdiklerini ve nitelikli insan yetiştirdiklerini belirtti.

Bu yıl havacılığa meraklı gençleri THK Üniversitesinde okumaya davet eden Er, "Gözü yükseklerde olan, istikbali göklerde arayan, tutkusu havacılık olan öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Havacılık tutkunu öğrencilerimizi, üniversitemizde eğitmekten büyük onur duyuyoruz." dedi.

Rahmi Er, havacılık ve uzay bilimleri alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti yürüten üniversite olarak sektörün ihtiyaç duyduğu mühendisinden teknikerine, kabin memurundan hava işletmeciliğine kadar uzman personelin yetişmesine katkı sunduklarını bildirerek, "Üniversitede sektörün beklentisi, sahanın ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, uçuş harekât yöneticiliği ve hava aracı imalat teknolojisi programlarını açtık." diye konuştu.

Çağa uygun açılan yeni bölümlerden ilki olan hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi ile bu alandaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını dile getiren Er, ön lisans programı olan bölümü tercih eden öğrencilerin, hibrit ve elektrikli araç teknikeri olarak sektörde iş imkanı elde edebileceğini kaydetti.

- "BÜYÜYEN SEKTÖRÜN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI TALEBİ ARTIYOR"

Er, yeni açılan bir diğer bölümün ise uçuş harekat yöneticiliği olduğuna dikkati çekerek, son yıllarda havacılık sektörünün gelişmesine bağlı olarak vatandaşların hava yoluna taleplerinin de arttığını dile getirdi. Rahmi Er, şöyle devam etti:

"Böylece büyüyen sektörde insan kaynağı talebi de her geçen gün daha da artıyor. Geleceğin önemli meslekleri arasında yer alacak olan programımızı gençlerimiz fırsata dönüştürsünler istiyoruz. Uçuş harekat yöneticiliği (dispeçer), hava araçlarının kalkış öncesindeki hazırlık süreçlerinden havalanıp inişine kadar olan süreyi kontrol edecek personel yetiştirme için açılan bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, hem bizden ön lisans diploması hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı uluslararası geçerliliği olan sertifika alabilecekler. Böylece hem ulusal hem de uluslararası havacılık sektöründe istihdam edilebilecekler."

- "HAVA ARACI İMALAT TEKNOLOJİSİ TEKNİKERLERİ DE YETİŞTİRECEĞİZ"

Er, yeni açılan bir diğer bölümün ise hava aracı imalat teknolojisi olduğunu belirterek, Türkiye'de ilk defa açılan bu bölümden mezun olan öğrencilerin, hava araçlarının gövde yapılarının, motorlarının, elektronik ve aviyonik sistemlerinin muayene, bakım ve onarımını yapacaklarını aktardı.

Bu bölümdeki öğrencilere hava araçlarının üretiminde kullanılan teçhizatların, makinelerin ve imalat tekniklerinin hem teorik hem de pratik eğitimlerinin verileceğini anlatan Er, "Hava aracı imalat teknolojisi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, hava aracı imalat teknolojisi teknikeri unvanına sahip olacak ve sektörün ihtiyaç duyduğu uzman personel olarak alana katkı sağlayacak. Programa katılacak öğrencilerimiz, üniversitemizde teorik, sektörde ise pratik eğitim alacaklar." ifadesini kullandı.