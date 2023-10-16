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Havacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri! Sabiha Gökçen, Routes Word'de

Malezya Havalimanları Holding'in (MAHB) işletmeciliğini yaptığı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası (İSG) Havalimanı, 15-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen ve dünya havacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan Routes World'e katılıyor.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Havacılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri! Sabiha Gökçen, Routes Word'de
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İSG'den yapılan açıklamaya göre, Malezya Havalimanları Holding'in standında yer alan İSG, etkinlikteki diğer katılımcılar ile büyük potansiyelleri ortaya çıkaracak anlaşmalar imzalamayı hedefliyor.

45 hava yolu ile 52 ülkede toplam 157 destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 28. Routes World etkinliğinde sektörün devleriyle bir araya geliyor.

Yakın zamanda 2. pistinin açılması beklenen İSG, fuarda, gelişim olanaklarını sergileme imkanı bulurken, kapasitesini ikiye katlaması beklenen bu projeyle pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Havacılık sektöründen 4 bine yakın üst düzey yöneticinin katıldığı fuarda, Sabiha Gökçen Havalimanı Havacılık Pazarlama ekibi, küresel bir aktarma noktası ve bir turizm merkezi olan İstanbul'a daha iyi hizmet verebilmek için dünyanın önde gelen hava yolları ile yeni destinasyonların planlamaları ve müzakereleri üzerine görüşmelerine devam ediyor.

1995 yılında ilk kez düzenlenen Routes etkinlikleri, ev sahipliği için zorlu rekabet süreçlerinin yaşandığı bir platform. Bu etkinlikler; hava yolları, havalimanları ve destinasyonlar için gelecekteki hizmetlerini planlama ve müzakere etme fırsatları sunuyor. Routes World, dünyanın önde gelen rota geliştirme etkinliği olarak, hava yolları, havalimanları ve turizm otoritelerinin karar alıcılarına dünya genelindeki hava hizmetlerinin geleceğini belirlemeleri için bir platform oluşturuyor. Bu yıl İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlik, gelecek yıl Malezya Langkawi Havalimanı'nda gerçekleşecek.

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