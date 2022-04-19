Havacılık Ve Uzay Sanayisi Kompozit Testleri AB Standartlarıyla Türkiye'de!

Uzay Teknolojisi Ve Havacılıkta Kompizit Zırh Geliştiriliyor!

Eurolab çalışmalarında her zaman ileriye dönük teknolojileri kullanmayı ve testlerinde de başarıya ulaşacak zeki uygulamaları önceliklere arasında tutuyor. Uzay teknolojilerinde kompozit parça kullanımlarına yer verirken, ürünlerin iç donanım, gövde ve kanatları için ayrı testler uygulanıyor.

Uzay ve havacılık teknolojilerinde, metal matris, plastik matrisli ve seramik matrisli malzemelerin test edilmesi, titanyum ve magnezyum malzemeleriyle alüminyum kullanım alanlarına göre bütün test aşamaları uzmanlar tarafından yapılıyor.

Kompresör kanatlar, gövde ve iç donanımlar, türbin kanatları, wolfram ve tantal takviyeli malzemeler, helikopter parçaları, dünya sanayisindeki bütün kriterler göz edilerek incelenmektedir. Havada ve karada güvenliği sağlayacak bütün materyaller test aşamasından geçerek, savunma sanayi, hava ve uzay teknolojilerine yatkınlık evresine bütün niteliklere göre incelenmektedir.

İç yapı ve dış yapı, uzay ve hava koşullarına uygun hareket esnekliği, hafiflik ve ağırlık merkezine yönelik mühendisler, uzmanlar ve kimyagerler de dahil olmak üzere büyük bir ekiple birlikte çalışılmaktadır. Eurolab ile savunma sanayi, uzay teknolojisi ve havacılıktan, inşaat sektörüne kadar bütün kriterler için malzeme testleri, hava şartlarına ve yer çekimsiz ortam kriterlerine göre düzenlenmektedir. Dünyanın kompozit teknolojisine uygun deneyler yaparak, güvenli çözümler sunar.