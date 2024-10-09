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Havada acı olay! THY kaptan pilotu hayatını kaybetti

THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağı, Kaptan Pilot İlçehin Pehlivan'ın uçuş sırasında vefatı nedeniyle New York JFK Havalimanı'na doğru inişe geçti.

9 Ekim 2024 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
Havada acı olay! THY kaptan pilotu hayatını kaybetti
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THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağı, Kaptan Pilot İlçehin Pehlivan'ın uçuş sırasında vefatı nedeniyle New York JFK Havalimanı'na doğru inişe geçti.

Yapılan açıklamada, "TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir. 2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir. Uçağımız New York'a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz." denildi.

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