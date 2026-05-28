Güncel

Havada büyük panik! Microlight acil iniş yaptı: Yaralılar var

Nevşehir'de motor arızası nedeniyle açık araziye acil iniş yapan microlighttaki (motorlu hafif hava aracı) pilot ve yolcu yaralandı.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 06:52 - Güncelleme:
Turistlere yönelik turda kullanılan microlight, Paşabağı mevkisinden kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızası verdi.

Göreme ve Uçhisar beldeleri arasındaki Güvercinlik Vadisi yakınına acil iniş yapan hava aracındaki pilot Şuayip Şen (53) ile yolcu Özgecan Doğan (28) yaralandı.

Haber verilmesinin ardından alana jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralı pilot ve yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Firmanın Uçuş İşletme Sorumlusu Serkan Şen, gazetecilere, kazanın acil iniş sonrası microlightın arazideki bir çukura düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yaralı pilot ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Şen, şöyle konuştu:

"Bir yolcumuz uçuşunu gerçekleştirirken kalkıştan 10 dakika sonra motor arızası belirlendi. Pilot hızlı bir şekilde karar verip, acil iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 150 metrelik bir boş alanda inişini gerçekleştirirken son anda bir çukur görüyor. Bu çukura düşmemek adına hava aracını tekrar havalandırmak zorunda kalıyor. Daha sonra yavaş bir şekilde ilerideki çukura inişini emniyetli şekilde gerçekleştiriyor. Yolcumuzda ve pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Gerekli işlemler uygulandı."

Şen, sürecin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlarla sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Tosun firarda! Sahibinden kaçıp dükkana daldı

