İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6985
  • EURO
    8,9703
  • ALTIN
    458.55
  • BIST100
    1103.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Havada heyecanlandıran anlar: TSK'ya ait tanker uçaktan NATO uçağına yakıt takviyesi
Güncel

Havada heyecanlandıran anlar: TSK'ya ait tanker uçaktan NATO uçağına yakıt takviyesi

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçak Romanya üzerinde NATO uçağına yakıt takviyesi yaptı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:06
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, güvence tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Romanya üzerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçak tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, havada gerçekleşen yakıt ikmalinin görüntüleri yer aldı. Paylaşımda, "Almanya Geilenkirchen’den havalanan ve güvence tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına NATO’nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.