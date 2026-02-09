İSTANBUL 11°C / 5°C
9 Şubat 2026 Pazartesi
  • Havada panik anları! Kokpitte duman saptanan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Güncel

Havada panik anları! Kokpitte duman saptanan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Mısır'ın hava yolu şirketi Egyptair'e ait Airbus A320 tipi yolcu uçağının, 6 Şubat'ta kalkışından sonra acil durum bildirerek İstanbul Havalimanı'na geri dönüp acil iniş yaptığı bildirildi.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 17:10
Havada panik anları! Kokpitte duman saptanan uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta İstanbul'dan Kahire'ye gitmek üzere havalanan Egyptair'e ait MS738 sefer sayılı Airbus A320 Neo tipi uçağın pilotları kokpitte duman görülmesi üzerine İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Merkezi'ne acil durum bildirdi.

Acil iniş talebinde bulunulması üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı hava kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hazır duruma getirildi.

İzin verilmesinin ardından uçak, İGA ARFF ekiplerinin eşliğinde 17L nolu piste sorunsuz şekilde iniş yaptı.

İGA ARFF ekiplerince uçakta yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Uçak, 3 saat gecikmenin ardından tekrar havalanarak Kahire seferini tamamladı.

