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Havadan denetimlerde 13 bin 613 kural ihlali tespit edildi

Emniyet ve jandarma birimlerince, 4 Ocak'tan bu yana helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, 13 bin 613 kural ihlali tespit edildi.

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Emniyet ve jandarma birimlerince, 4 Ocak'tan bu yana helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 613 kural ihlali tespit edildi. Denetimler sonucu, sürücülere ve araç plakalarına cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimleri yapıldı.

2,5 AYDA 12 BİN İHLAL BELİRLENDİ

Bu kapsamda, 4 Ocak'tan bugüne kadar helikopterlerle 356 saat uçuş gerçekleştirildi. Bu süreçte helikopterle yapılan denetimlerde, bin 937 trafik kuralı ihlali yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerin drone ile yaptıkları 2 bin 493 saatlik uçuşlarda ise 11 bin 676 trafik kural ihlali belirlendi.

Denetimler sonucu sürücülere ve araç plakalarına cezai işlem uygulandı.

Havadan yapılan kontrollerle otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında gözlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek" gibi ihlallerin önlenmesi amaçlandı.

Bu arada vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmelerine yönelik karadan ve havadan yapılan trafik denetimlerinin, aralıksız süreceği belirtildi. 

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