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Havai fişek yangına neden oldu

Diyarbakır'da gelin ve damadın düğün salonundan çıkışı sırasında davetliler tarafından atlan havai fişek, yangına neden oldu. Salonun yan tarafındaki otlarla kaplı arazide çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:35
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Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde yapılan bir düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında davetliler havai fişek attı. Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü, yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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