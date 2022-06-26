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Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Boyları 2 metreyi buluyor...

Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Boyları 2 metreyi bulan yılanlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

IHA26 Haziran 2022 Pazar 13:06 - Güncelleme:
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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde Alkaya sahili bölgesinde kaldırımdaki iki yılan vatandaşları tedirgin etti.

Boyları 2 metreyi bulan yılanlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde sahil alanında bahçe duvarına tırmanmaya çalışan yılanların başarılı olamayınca duvarın kenarından sürünerek uzaklaştığı görüldü.

Görüntüleri kayda alan vatandaş ise, "Bu tarafa doğru bakıyor. Gidecek yerleri yok hayvanların. Ne yapsınlar eskiden topraktı kaçıyor gidiyordu, şimdi beton. Nereye kaçacak? Bir daha muhtemelen gelmez buraya" dedi.

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