Meteoroloji hava durumu: Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin son verilerine göre Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede düşmesi sonucu İstanbul ve Ankara'da kar yağışı gerçekleşti. Birçok ilde ağaçlar çiçek açarken havaların bu denli soğuması, zirai don açısından çiftçileri endişelendirdi. Ayrıca Meteoroloji tarafından 56 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki havalar ne zaman ısınacak? Bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR YAĞDI!



Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Ülkemizin bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşüşüyle birlikte yer yer sağanak yağmur, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görüldü.

Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı.

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı görülürken, aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürdü. Anadolu Yakası'nda Kartal, Beykoz ve Ümraniye'de; Avrupa Yakası'nda ise Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

56 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM tarafından 56 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre; Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra soğumayla birlikte Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40 -60 hamlesi 70 km/saat), Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.