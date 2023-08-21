Havalar ne zaman soğuyacak? Yağışlı hava ne zaman gelecek? Meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte barajlardaki su seviyesi düştü. Hal böyle olunca yağışlı hava beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Ülke genelinde sıcaklıklar etkisini yitirecek. Peki havalar ne zaman soğuyacak? Yağışlı hava ne zaman gelecek? İşte Meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu
HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Hafta sonu ise hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. 26 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların pik yapması sonrası havalar serinleyecek. Pazar günü itibariyle İstanbul'da sıcaklık 5-6 derece düşecek.
YAĞIŞLI HAVA NE ZAMAN GELECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre 28 Ağustos Pazartesi günü yağışlı hava etkili olacak. Yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar da düşecek.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
ÇANKIRI °C, 35°C
ESKİŞEHİR °C, 33°C
KONYA °C, 35°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık