  • Havale geçiren bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti
Güncel

Havale geçiren bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Malatya'nın Darende ilçesinde 1 buçuk yaşındaki Ö.A.Y. isimli bebek havale geçirdi. Olay yerine sevk edilen hava ambulansı ilçe stadyumuna iniş yaptı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bebek Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.

IHA31 Mart 2026 Salı 17:38 - Güncelleme:
Havale geçiren bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti
Malatya'nın Darende ilçesinde yaşanan sağlık vakası büyük bir panik anına sahne oldu. Havale geçiren 1 buçuk yaşındaki bir bebek için hava ambulansı devreye girdi ve küçük hasta hızla ileri bir sağlık merkezine ulaştırıldı.

DARENDE'DE 1 BUÇUK YAŞINDAKİ Ö.A.Y. HAVALE GEÇİRDİ

Malatya'nın Darende ilçesinde 1 buçuk yaşındaki bir bebek geçirdiği havale sonrası hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde rahatsızlanan 1 buçuk yaşındaki Ö.A.Y. havale geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile birlikte hava ambulansı sevk edildi.

HAVA AMBULANSI İLÇE STADYUMUNA İNİŞ YAPTI

İlçe stadyumuna iniş yapan ambulans helikopterde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Bebeğin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

