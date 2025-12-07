İSTANBUL 14°C / 9°C
Güncel

Havalimanı servisi devrildi: Yaralılar var

Maltepe'de sabah saatlerinde havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Sağlık çalışanları, 22 yolcunun bulunduğu servisteki yaralılara müdahale etti.

7 Aralık 2025 Pazar 10:03
Havalimanı servisi devrildi: Yaralılar var
ABONE OL

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolunda Tuzla istikametinde seyreden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, toplam 22 yolcunun bulunduğu serviste 1'i ağır 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gönderildi.

Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı'nda çalışan kişiler olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittiği öğrenildi.

Polis tedbir amaçlı yolu trafiğe kapatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

