Havalimanına mahkeme kuruldu! İşlemler hızlandı

Adalet Bakanlığınca İstanbul ve Antalya havalimanlarına kurulan mahkemeler sayesinde, havalimanlarında gözaltına alınanların adliyeye gitmeden, hızlı bir şekilde ifade ve işlemlerinin yapılabilmesi sağlanıyor.

Antalya Havalimanı'ndaki güvenlik bölgelerinden geçerken haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar, emniyet güçlerince gözaltına alınıyor.

Şüpheliler, havalimanı içerisindeki mahkemeye götürülerek hakim karşısına çıkarılıyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sayesinde, yakalama kararı veren mahkeme hakimi önünde ifadesi alınan şüpheliler, serbest bırakılmaları durumunda uçaklarını kaçırmaktan kurtuluyor.

- "HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 201 KİŞİNİN İŞLEMLERİ KISA SÜREDE YERİNE GETİRİLDİ."



Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, AA muhabirine, şimdiye kadar haklarında mahkemelerce veya savcılıklarca verilmiş yakalama kararı bulunan şahısların havalimanında tespit edildiğinde, buradaki kolluk marifetiyle adliyeye götürüldüklerini, orada yakalamayı çıkaran makam önüne çıkarılmaları sonrasında bazen serbest bırakıldıklarını bazen de diğer işlemler için oldukça zaman kaybettiklerini söyledi.

Bu süreçte uçağını kaçıranların yeniden bilet almak zorunda kaldığını dile getiren Başsavcı vekili Tabar, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntıları ve serzenişleri gidermek amacıyla yeni bir uygulamayla Türkiye'de ilk defa Antalya ve İstanbul Havalimanı'nda böyle bir merkez kuruldu. Faaliyete geçtiği 5 Ağustos'tan bugüne kadar, hakkında yakalama kararı bulunan 201 kişinin işlemleri kısa sürede yerine getirildi. Hakkında tutuklama kararı verilenlerin de kolluk marifetiyle cezaevine teslim edilmek suretiyle kısa sürede işlemleri tamamlandı."

- MAHKEMELER HAFTA SONU DA ÇALIŞIYOR



Tabar, mahkemenin hafta içi ve hafta sonu sabah 08.30 ile akşam 20.30 saatlerinde faaliyette olduğunu ifade ederek, iki de personelin hizmet verdiğini söyledi.

Mahkemenin, Antalya Adliyesi ek hizmet binası olarak ifade edildiğini belirten Tabar, şöyle devam etti:

"Hakkında yakalama kararı verilenler, tesis edilen UYAP altyapısıyla gerek Antalya Adliyesi'ne gerek diğer il adliyelerine SEGBİS sistemiyle bağlanmak suretiyle yakalama kararını veren makamın önüne hazır bulundurulmakta. Türkiye'nin bütün mahkemelerinde ve savcılıklarında hakkında yakalama kararı verilmiş, Türk ya da yabancı uyruklu şahıslar için mahkeme kullanılıyor. Öncelikle zaman kazancımız var. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs burada gerek pasaport kontrolünde gerek diğer kontrollerde tespit edildiğinde kolluk marifetiyle buradan adliyeye götürülmesi gerekiyordu. Antalya Havalimanı çok yoğun bir havalimanı. Bir şahıs tespit edildi, adliyeye götürdü. Bir saat sonra başka bir şahsın yakalanması mümkün. Böylece gidiş geliş oluyordu."

- "HEM ZAMAN HEM EKONOMİK OLARAK FAYDALI OLDU"



Başsavcı vekili Tabar, bazen ifade vermeye gidememiş bazen de mahkemenin aradığı ama bulamadığı vatandaşlar hakkında yakalama kararı çıkarı çıkarıldığını ifade ederek, bu kişilerin havalimanında yakalanması durumunda uçaklarını kaçırmaları ve yeniden bilet almak zorunda kaldıklarını söyledi.



Özellikle yaz aylarında yurt dışına giden tatilciler ve vatandaşlarda bu durumun görüldüğünü dile getiren Tabar, "Vatandaşlarımız, uçaklarını kaçırdıkları için masraflı biletler almak zorunda kalmışlardır. Kurulan mahkemeyle hem zaman bakımından, hem ekonomik olarak böyle bir fayda sağlanmış oldu." diye konuştu.

Tabar, mahkemenin kurulması aşamasında gerek yer tahsisi gerekse hazırlanması aşamasında destek veren Devlet Hava Meydanları Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.