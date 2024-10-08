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  • Havalimanında 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
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Havalimanında 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Diyarbakır Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Ekim 2024 Salı 14:47 - Güncelleme:
Havalimanında 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Diyarbakır Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'a gitmek üzere bekleyen E.A. (46) ile S.A. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 13 paket halinde 11 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A'nın havalimanında temizlik personeli olarak çalıştığı ve daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, S.A'nın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile iki ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

  • Diyarbakır Havalimanı
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  • operasyon

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