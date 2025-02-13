İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1112
  • EURO
    37,6484
  • ALTIN
    3380.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Havalimanında ele geçirildi! Virüslü tohum Çin'e iade edildi
Güncel

Havalimanında ele geçirildi! Virüslü tohum Çin'e iade edildi

Antalya Havalimanı'nda ele geçirilen 11 kilo 500 gram benekli mozaik virüslü domates tohumu Çin'e iade edildi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
Havalimanında ele geçirildi! Virüslü tohum Çin'e iade edildi
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı'nda ülkeye girişi yapılmak istenen 11 kilo 500 gram Çin menşeili domates tohumunun ele geçirildiği belirtildi.

"MAHRECİNE İADE EDİLMİŞTİR"

Havalimanında görevli inspektörler (bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisi) tarafından tohumun kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "Kontrol ve alınan numunelerde Tomato Mottle Mosaic Virus (ToMMV) (domates benekli mozaik virüsü) tespiti nedeniyle mahrecine iade edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.