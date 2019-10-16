Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası İSTANBUL Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle, hakaret eden ve hakkında 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç, hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.