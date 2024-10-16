İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1743
  • EURO
    37,211
  • ALTIN
    2934.9
  • BIST100
    8956.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Havalimanında ilginç olay! Klozete yeni doğan bebek bırakan Rus kadın tutuklandı
Güncel

Havalimanında ilginç olay! Klozete yeni doğan bebek bırakan Rus kadın tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus kadın tutuklandı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
Havalimanında ilginç olay! Klozete yeni doğan bebek bırakan Rus kadın tutuklandı
ABONE OL

Antalya Havalimanı'nda 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve hastanede tedavi altında olan Rusya vatandaşı E.B. (28) taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rus kadın tutuklandı.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

Ekipler E.B. ve yanında bulunan kadını Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına almış, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alınmış, diğer kadın ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.