Havalimanında ilginç olay! Klozete yeni doğan bebek bırakan Rus kadın tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve hastanede tedavi altında olan Rusya vatandaşı E.B. (28) taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rus kadın tutuklandı.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

Ekipler E.B. ve yanında bulunan kadını Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına almış, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alınmış, diğer kadın ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.